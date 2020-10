Funkčné mestské regióny ako kľúč k efektívnej verejnej správe?

Jednou z priorít v programovom vyhlásení vlády SR je efektívna verejná správa, ktorá, ako som už avizoval, je bez zmeny územno - správneho členenia SR nemožná.

Súčasná vláda má čas, priestor aj silu vytvoriť kvalitnú reformu verejnej správy, ktorá bude zahŕňať okrem technikálií (lepšie financovanie, prenos kompetencií, transparentnosť, a pod.) aj zmenu okresných či krajských hraníc, v tom odvážnejšom scenári aj úpravu volebného systému a zmeny volebných obvodov vo voľbách do regiónov aj do NR SR (viac som o tom písal tu).

Historická nestálosť územného vývoja

Územné členenie za posledné storočie pravidelne prechádzalo významnými zmenami, čo je kvôli udalostiam v 20. storočí logické. Veľmi zjednodušene a stručne pripomeniem, že počas prvej Československej republiky v medzivojnovom období sme mali na území Slovenska 16 historických žúp (dedičstvo z čias Uhorska), ktoré sa neskôr zredukovali na 6 veľžúp a v roku 1928 vzniklo tzv. krajinské zriadenie, kde Slovenská krajina v rámci ČSR tvorila jednotný celok. Počas 1. slovenskej republiky sme sa vrátili k 6 župám, ktoré mali však iné hranice ako tie predchádzajúce. V rokoch 1949 – 1960 sme mali na Slovensku 6 krajov, ktoré sa po roku 1960 zlúčili do 3 veľkých krajov – Západoslovenský, Stredoslovenský a Východoslovenský kraj. Po zmene režimu v 90-tych rokoch minulého storočia sme stáli pred veľkou výzvou opäť zmeniť administratívne hranice územného členenia. Vzniklo nám neslávne známych mečiarovských 79 okresov, ktoré sú štruktúrou štátnej správy a 8 krajov, ktoré v súčasnosti tvoria samosprávne vyššie územné celky (VÚC).

Z tohto stručného „okienka do histórie“ územnej správy Slovenska je zrejmé, že sme si prešli mnohými variantmi správy našich regiónov a v súčasnosti sa po takmer 20 ročnom období bez územnej zmeny otvára možnosť opäť zasiahnuť a posunúť regióny bližšie k občanom SR, ktorým majú slúžiť.

Kritika súčasného územno-správneho členenia SR

Súčasná podoba územného členenia má množstvo kritikov. Samosprávne kraje sú príliš veľkými a najmä neprirodzenými regionálnymi útvarmi na to, aby sa s nimi mohlo stotožniť ich obyvateľstvo ako s tzv. prirodzenými celkami. 8 krajov sa považuje za nedostačujúci počet na to, aby umožňoval vyjadriť identitu jednotlivých prirodzených (resp. aj historických) regiónov Slovenska. Okresov je naopak zbytočne veľké množstvo, veľká časť z nich je už prakticky nepotrebná, keďže majú prenesené kompetencie do iných okresov. Nezabúdajme na problematiku neporovnateľnosti okresov – niektoré sú príliš veľké (Levice), príliš ľudnaté (Nové Zámky) a naopak príliš malé (Medzilaborce, Kysucké Nové Mesto).

Koncept funkčných mestských regiónov (FMR) ako riešenie na územnú neefiktivitu

Medzi geografmi panuje názor, že ideálny regionálny systém na štúdium procesov rastu a redistribúcie obyvateľstva, migračnej mobility a regionálnych dimenzií sídelných systémov tvoria špecifické regionálne jednotky, nazývané funkčné mestské regióny (FMR). Sú definované na základe vnútroregionálnych väzieb, ktoré vyplývajú z denného cyklu života obyvateľov regiónov. Funkčné mestské regióny sa vymedzujú na základe denných tokov za prácou medzi jadrom regiónu (mestom) a jeho zázemím (okolité obce).

Na Slovensku sa tejto téme niekoľko desiatok rokov venoval môj kolega z Geografického ústavu Slovenskej akadémie vied a neskôr Prírodovedeckej fakulty UK profesor Anton Bezák. Podľa sčítania obyvateľov z rokov 1980, 1991 a 2001 identifikoval niekoľko systémov FMR, ktoré sú stabilné. Tieto systémy sú vymedzené na základe určitých kritérií týkajúcich sa priestorovej interakcie medzi mestom a jeho zázemím. Intenzita väzieb medzi jadrom a zázemím klesá s rastúcou vzdialenosťou od jadra. Produktom funkčnej regionalizácie s doplňujúcou podmienkou minimálnej veľkosti regiónu 30 tisíc obyvateľov je regionálny systém pozostávajúci z 50 funkčných regiónov.

Funkčné mestské regióny FMR

Zdroj: Anton Bezák, 2001.

Integrovaný systém územnej, verejnej, štátnej správy a samosprávy

Mojim cieľom je vytvoriť integrovaný systém verejnej správy, ktorý bude efektívny, blízky k ľuďom, spravodlivý, hierarchicky, logicky, územne aj funkčne vzájomne prepojený a historicky aj kultúrne ukotvený.

Alternatív na vytvorenie takéhoto systému je viacero. To, ktorá alternatíva sa presadí, v značnej miere záleží aj od politickej vôle a tlaku meniť takéto zásadné a významné veci. Najschodnejšou, resp. najmäkšou (rozhodne nie tou ideálnou) alternatívou by bolo ponechať súčasné kraje, upraviť ich hranice a okresy nahradiť už spomínanými funkčnými mestskými regiónmi. Pozrime sa na to bližšie a postupne.

Kraje by sa mohli premenovať na župy, ktoré sú nám historicky bližšie a sú bežne zaužívané aj dnes - málokto osloví predsedu samosprávneho kraja inak ako župan. Fungovanie a chod župných úradov by sa v podstate nezmenil - zachovali by si všetky doterajšie kompetencie, ktoré by sa samozrejme mohli ešte posilniť. Decentralizácia je ďalšou kľúčovou oblasťou, bez ktorého nemôže napredovať regionálny rozvoj.

Porovnanie súčasných okresov s členením FMR

Pri uplatnení rozdelenia podľa FMR by sa počet okresov znížil na 50 (plus mestské okresy BA a KE). Pri zachovaní súčasných VÚC by nastali nasledovné zmeny:

• FMR Bratislava je takmer totožný s Bratislavským samosprávnym krajom, rozčlení sa na mestské okresy Bratislavy, zachované budú súčasné okresy Senec, Pezinok, Malacky a vytvoriť by sa mohol okres Šamorín z časti okresu Dunajská Streda,

• v Trnavskom samosprávnom kraji zanikne okres Hlohovec. Je potrebné vyriešiť, či sa samostatné okresy Galanta a Šaľa sa spoja do jedného okresu, ktorý by sa mohol pričleniť do Trnavského samosprávneho kraja. Okres Dunajská Streda sa výrazne zmenší v prospech FMR Bratislava,

• v Trenčianskom samosprávnom kraji zaniknú okresy Myjava a Partizánske, Ilava sa premenuje na Dubnica nad Váhom,

• v Nitrianskom samosprávnom kraji vznikne okres Štúrovo. Vyrieši sa spomínaná otázka Galanta – Šaľa,

• v Žilinskom samosprávnom kraji zaniknú okresy Kysucké Nové Mesto, Bytča a Turčianske Teplice,

• v Banskobystrickom samosprávnom kraji zaniknú okresy Žarnovica, Banská Štiavnica, Poltár, Krupina a Detva. Hranice ostatných okresov, napr. Rimavská Sobota či Zvolen sa upravia,

• v Prešovskom samosprávnom kraji zaniknú okresy Kežmarok, Sabinov, Levoča, Medzilaborce. Okresy Svidník a Stropkov sa spoja do jedného. Okres Spišská Nová Ves pohltí okres Levoča a pripojí sa k Prešovskému samosprávnemu kraju, aby sa zachoval historický región Spiš,

• v Košickom samosprávnom kraji zaniknú okresy Gelnica a Sobrance. Vznikne nový okres Kráľovský Chlmec – Veľké Kapušany (názov sa upraví). Taktiež sa musí vyriešiť otázka Rožňavy a Revúcej – historické územie Gemer a Malohont. Košice sa rozdelia na mestské okresy.

Zdroj: Anton Bezák, upravilJán Szőllős, 2020.

Túto alternatívu považujem za najjednoduchšiu, rýchlo uskutočniteľnú a najviac politicky priechodnú. Vyžaduje si len malé úpravy a pozitívny dopad na rozpočet štátu na verejnú správu bude okamžitý. Musím však konštatovať, že zďaleka neodráža ideálny stav územného členenia, táto mäkká alternatíva by bola aspoň akousi nápravou súčasného nepriaznivého stavu. Považoval by som to za prvý krok k veľkej územno-správnej reforme Slovenska, ktorá je potrebná. V blízkej budúcnosti postupne predstavím aj ostatné alternatívy územno - správneho členenia SR.

Ján Szőllős

poslanec NR SR, vedecký pracovník SAV